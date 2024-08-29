أنقرة تعلق على إسقاط مسيرة تركية في كركوك

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، على حادث إسقاط طائرة مسيرة في محافظة كركوك العراقية، لافتة إلى أنها تنسق مع بغداد لاستيضاح طبيعة الحادث.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، في تدوينة له على منصة إكس، إن "أنقرة تنسق مع السلطات في بغداد، لتوضيح حادث سقوط طائرة مسيرة تركية في مدينة كركوك بالتفصيل".

وأضاف كيسيلي، أن " تركيا ستدافع عن نفسها في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن العراق وتركيا لديهما إرادة مشتركة في الحرب ضد الإرهاب".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، تشكيل فريق عمل للوقوف على أسباب سقوط طائرة تركية مسيرة وسط محافظة كركوك رغم اعلان الدفاعات الجوية رسميا اسقاطها في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.

وكان نائب قائد الدفاع الجوي في المنطقة الشمالية العميد الركن عبد السلام حمودي رمضان، قد كشف في وقت سابق من اليوم، أن الدفاعات الجوية العراقية اسقطت طائرة مسيرة تركية كانت قادمة من جهة محافظة السليمانية، مبينا أنه تم استهدافها في منطقة "جيمن" وسط مركز محافظة كركوك.