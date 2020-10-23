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أنقرة تعتقل عنصرا في PKK بإقليم كوردستان شارك بمجزرة بحق الجيش التركي

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T13:59:54+0000
أنقرة تعتقل عنصرا في PKK بإقليم كوردستان شارك بمجزرة بحق الجيش التركي

شفق نيوز/ القت الاستخبارات التركية القبض على عنصر ينتمي الى حزب العمال الكوردستاني شارك في هجوم على عسكريين بولاية قيصري عام 2016، وفق ما افادته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة  بأن جهاز الاستخبارات التركي تمكن عبر عملية أمنية، من إلقاء القبض على المدعو "فرحات تكينار" في (شمال العراق)، مشيرة الى ان الجهاز اقتاد "تكينار" إلى تركيا.

يذكر أن تكينار، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، على خلفية مشاركته في هجوم قيصري.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 2016، فجر انتحاري سيارة مفخخة كان يقودها، بجانب حافلة تقل عسكريين أتراك قرب جامعة "أرجياس" بولاية قيصري؛ ما أسفر عن مقتل 15 جنديًا وإصابة 54 آخرين بجروح.

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