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نقاط تفتيش مباغتة لملاحقة المطلوبين في صلاح الدين واعتقال 3 أشخاص بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-20T09:58:48+0000
نقاط تفتيش مباغتة لملاحقة المطلوبين في صلاح الدين واعتقال 3 أشخاص بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم السبت، بنصب نقاط تفتيش مباغتة في الطرق الرئيسية لتعقب المطلوبين ومنع الحوادث الارهابية، فيما القت شرطة ديالى القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية حريق في مرآب حكومي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات شرطة صلاح الدين وبالاشتراك مع اللواء 50 للجيش العراقي وفوج الطوارئ 16، نفذوا خطة امنية مباغتة في الطرق الرئيسية في محيط ناحية اشور التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين  لملاحقة المطلوبين والحفاظ على الاستقرار الامنية".

واضاف ان "الخطة الامنية تضمنت نصب السيطرات المفاجئة كخطة استباقية للقبض على المطلوبين وفق معلومات وبيانات استخبارية متكاملة"، مشيرا الى ان "الخطة انطلقت بناء على معلومات دقيقة تتابع تحركات المطلوبين في المناطق والقواطع الساخنة".

وتعد مناطق شمالي صلاح الدين من القواطع الساخنة لوجود مطلوبين وبؤراً لداعش في القرى والارياف في الساحل الايسر للشرقاط وارتباط حدودها مع محافظتيّ نينوى والانبار.

من جانب اخر، أبلغ مصدر امني في ديالى وكالة شفق نيوز، باعتقال ثلاثة اشخاص على خلفية الحريق الكبير الذي اندلع في مرآب حكومي للمركبات المحجوزة قرب تقاطع الجوبة 10كم شمال شرقي بعقوبة، مساء اول امس للتحقيق معهم خاصة وان الحريق تسبب بخسائر مادية بعشرات الملايين من الدنانير.

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