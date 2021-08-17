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إنقاذ مصرف الرافدين من حريق التهم عمارة تجارية في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-08-17T13:59:40+0000
إنقاذ مصرف الرافدين من حريق التهم عمارة تجارية في الموصل

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، الحريق الذي طال عمارة تجارية في الجانب الايسر لمدينة الموصل، وأنقذت مصرف الرافدين من وصول السنة النيران اليه.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاع المدني أخمد الحريق الذي اندلع في العمارة التجارية بحي الزراعي وانقذ فرع مصرف الرافدين من الاحتراق لكونه مجاورا للعمارة المحترقة".

وأوضح أن "عدد الفرق التي شاركت في إخماد الحريق وصل الى 10 فرق، نجحت في إنقاذ 3 طوابق من العمارة فيما احترق الطابق الأخير الذي كان مجمعاً للاجهزة الكهربائية".

بدوره قال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مغلفة بالواح الكوبوند سريع الاشتعال في الحي الزراعي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل احترقت والدفاع المدني يزج بـ 18 فرقة أطفاء تخصصية للسيطرة على النيران".

ولفت الى أن "الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حادث نينوى ويجري الان عمليات التبريد وبعدها خبير الادلة الجنائية يباشر مهامه لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باحتراق عمارة تجارية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع في عمارة تجارية بالحي الزراعي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وأن فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق في موقع الحادث".

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