إنقاذ فتاة من محاولة انتحار و إحباط تهريب سكائر ومخدرات بمحافظات عراقية

أعلنت مصادر وجهات أمنية، يوم السبت، إنقاذ فتاة من محاولة انتحار وإحباط تهريب سكائر ومخدرات في بغداد وصلاح الدين والبصرة.

وقالت قيادة شرطة الرصافة في بيان اليوم، إن "مفارز الغواصين التابعة إلى مديرية النجدة النهرية في قيادة شرطة الرصافة تنقذ فتاة (من الجنسية الاجنبية) من محاولة الانتحار".

وأضاف أنه "جرى التعامل مع الحالة بسرعة تم تسليمها إلى مركز الشرطة المختص حفاظًا على سلامتها".

إلى ذلك، أفادت شرطة صلاح الدين في بيان، بأن "مفارز سيطرة الأقواس شمال تكريت تمكنت من ضبط عجلة قادمة من دهوك باتجاه بغداد محمّلة بـ(290) تكة سكائر أجنبية مهربة مخبأة بطريقة تحوير، فيما القي القبض على سائقها وتسلمه مع المضبوطات إلى مكافحة الجريمة المنظمة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

في المقابل، وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة عراقية بحوزتها مواد مخدرة من نوع (كريستال مع الماريجوانا)، كانت مخبأة داخل نعليها في محاولة لإدخالها إلى الأراضي العراقية".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد تدقيق إجراءات التفتيش والمتابعة الدقيقة للمسافرين"، مشيرًا إلى أن "الجهات المتخصصة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة أصوليًا".