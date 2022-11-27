إنقاذ فتاة من الانتحار وإصابة امرأة بهجوم مسلح في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بإنقاذ فتاة من الانتحار وإصابة امرأة بهجوم مسلح بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدران وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تولد 2003 أقدمت على رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية ببغداد بدافع الانتحار"، موضحا ان "قوة من النجدة النهرية الموجودة اسفل الجسر تمكنت من انقاذها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي حادثٍ ثانٍ اشار المصدران الى ان "رجلاً وأبنه فتحا نيران اسلحتهما باتجاه امرأة تولد 1962 بالقرب من جامع الفردوس ضمن منطقة حي اور ما اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة نقلت على اثرها الى المستشفى فيما لاذ الشخصان بالفرار".

ووفقاً للمصدرين فإنه "لم تعرف أسباب الحادث حتى الان".