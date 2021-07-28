إنقاذ شابين من محاولة اغتصاب وجرح أحد المغتصبين بطلق ناري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية أنقذت شابين من محاولة اغتصاب وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة أمنية وبحادثين منفصلين في مدينة الناصرية مركز المحافظة أنقذت شابين من محاولة اغتصاب على يد 3 أشخاص آخرين"، لافتا إلى أن " الحادث الأول انتهى بإصابة الشاب المحاول اغتصابه بطلق ناري، فيما اعتقلت القوة الأمنية الشخص الجاني ومنفذ محاولة اغتصاب الشاب المصاب".

وتابع المصدر، أن" الحادث الثاني نفذه شخصان بحق مراهق دون سن 15 عاما، حيث أن القوات الأمنية تلقت إتصالا عبر الخط الساخن، وتدخلت على الفور وقامت باعتقال احد الاشخاص المنفذين لمحاولة الاغتصاب، فيما لاذ الآخر بالهرب إلى مكان مجهول وتحرير الطفل ".