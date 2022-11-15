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إنقاذ رجل وأبنه من محاولة انتحار وضبط 4 كغم من المخدرات بحوزة شخص جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-11-15T04:50:24+0000
إنقاذ رجل وأبنه من محاولة انتحار وضبط 4 كغم من المخدرات بحوزة شخص جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية العراقية، يوم الثلاثاء، بإنقاذ رجل وأبنه من محاولة انتحار بينما تم إلقاء القبض على شخص بحوزته كميات من المخدرات جنوبي العراق.

وذكرت شرطة محافظة ذي قار في بيان اليوم، أنه ومن خلال تواجد دورية النجدة على مقربة من نهر الفرات وسط مدينة الناصرية تمت ملاحظة شخص وبقربه طفل دون العاشرة من عمره وهو يحاول الانتحار بإلقاء نفسه والطفل بالنهر.

وأوضحت أنه على الفور وبسرعة الاستجابة تمت معالجة الموقف وانقاذهما من الانتحار ، حيث تبين أن الطفل ولده وهو فعلا يحاول الانتحار، وتمت احالتهما إلى الجهات المعنية للوقوف على الأسباب والدوافع.

في غضون ذلك قالت مديرية مكافحة المخدرات في ميسان، في بيان، إنه، بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات ميسان بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار المخدرات في المحافظة تم إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته على (4 كيلوغرام) من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرة .

ووفقا للبيان فقد تمت إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل.

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