نفّذوا عمليات إرهابية.. الإطاحة بثلاثة "دواعش" بينهم مسؤول بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، الإطاحة بثلاثة عناصر تنتمي إلى تنظيم "داعش" في محافظة كركوك، الأول يشغل منصب مسؤول الدعم اللوجستي، والثاني ضمن ما يُعرف بـ"ديوان الجند"، وقد نفّذا العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية، فيما يعمل الثالث "ناقلاً وممولاً" لعناصر التنظيم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الحادية عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية العراقية الماسكة لقاطع المسؤولية ومن خلال مداهمة مكان تواجد العنصر الإرهابي حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة والمطلوب وفق أحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الحويجة".

وأضافت، أن "العنصر الإرهابي كان بحوزته أسلحة خفيفة ومتوسطة ومواد فنية، وأيضاً يقوم بنقل وتمويل بعض العناصر الإرهابية من أسلحة وأعتدة ومواد فنية مختلفة وتجهيزات عسكرية ومواد طبية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي بيان آخر للوزارة، أعلنت عن "تمكن مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، من الإطاحة بعنصرين ينتميان إلى تنظيم داعش في محافظة كركوك".

وبينت، أن "العنصر الأول كان يشغل منصب مسؤول الدعم اللوجستي لتلك العصابات، فيما يعمل الثاني ضمن ما يُعرف بـ(ديوان الجند)، وقد نفّذا العديد من العمليات الإرهابية ضد قواتنا الأمنية".

وتابعت، "وقد صدرت بحقهما مذكرتا قبض قضائية وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات القضائية تمهيداً لمحاكمتهما وتحقيق الجزاء العادل".