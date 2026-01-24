نفير قبلي عام بالأنبار لمساندة القوات الامنية والدفاع عن العراق (فيديو)

شفق نيوز- الأنبار

أعلن شيخ قبيلة البونمر، يوسف فيصل نجرس الكعود، يوم السبت، النفير العام ومساندة القوات الأمنية ضد أي خطر يمس أرض العراق عموماً ومحافظة الأنبار على وجه الخصوص، حسب تعبيره.

وقال الشيخ يوسف الكعود، في مقطع فيديو تابعته وكالة شفق نيوز، إن "أبناء قبيلة البونمر، وعلى رأسهم المتحدث باسمها، لن يتهاونوا في الدفاع عن أرض الوطن"، مشدداً على جاهزيتهم الكاملة من حيث العدة والعدد، والعمل تحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار الكعود إلى أن "القبيلة، كما وقفت في العام 2014 بوجه العصابات الإرهابية، فإنها اليوم على العهد نفسه، مستعدة لتقديم كل ما تملك في سبيل الحفاظ على أرض العراق وسيادته".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقّع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الماضي، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنّفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم داعش وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين.