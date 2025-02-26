نفذ إعدامات باستخدام المتفجرات في عهد النظام السابق.. "دراكولا البعث" يعترف (فيديو)

شفق نيوز/ نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، اعترافات "خيرالله حمادي" أحد أزلام النظام البائد الذي شغل مناصب مختلفة في مديرية الأمن العامة سابقاً.

وأشار الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المجرم تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال حقبة الطاغية حيث أشرف بشكل مباشر على تنفيذ أحكام إعدام باستخدام المتفجرات عام 1984 بأساليب وحشية هزت ضمير الإنسانية".

وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن في 31 كانون الثاني/ يناير 2025، "القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين، وأن عملية إلقاء القبض جرت وفقا لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية".

وأضاف أن "المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي، رتبته لواء، واعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، وأيضاً إعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى، وإعدام 2 من شباب آل الحكيم وقتل معارضاً من أهوار الناصرية".

وأوضح، أن "المتهم الثاني، هو هيثم عبد العزيز فائق، رتبته عميد، ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية".

وتابع أن "المتهم الثالث، هو خيرالله حمادي، رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم، والإشراف على قمع المواطنين الكورد الفيليين في بغداد وإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى (نقرة السلمان) والتورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد".

ولفت إلى أن "المتهم الرابع، هو شاكر طه يحيى، رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين كورد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي".

وختم بيانه بـ"المتهم الخامس هو نعمة محمد سهيل صالح، رتبته لواء، ومن أبرز الجرائم قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالباً جامعياً من جامعة سليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية".

فيما كشف مسؤول أمني، في وقت سابق، عن جانب من اعترافات "المجموعة الخمسة" من أتباع النظام البائد وجرائمهم بحق الكورد الفيليين، وكيف كانوا يلاحقونهم ويعتقلوهم دون أي أمر قضائي ومن ثم قتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وقال المسؤول الأمني، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الكورد الفيليين كان مسؤولاً عنه (اللواء خيرالله حمادي) الذي شغل مناصب مدير أمن في الجانب الشمالي من العراق، وكان يلقب بـ(دراكولا البعث)، حيث عذب وقتل عدداً من الكورد الفييلين، ولم يتوقف عن إبادتهم بعد تكليفه بمهام مدير أمن بغداد الكرخ والرصافة، بل كان يلاحقهم ويعتقلهم دون أي سند قانوني، وبعدها يقوم بتعذيبهم وقتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة".

وأضاف، أن "استدراج كبير المطلوبين سعدون القيسي من تركيا إلى أربيل كان بحجة اعطائه مشروعاً استثمارياً في أربيل".

وأوضح، أن "المجموعة الخمسة التي تم القبض عليها، خصوصا اللواء سعدون صبري واللواء خير الله حمادي وكذلك اللواء شاكر الدوري هؤلاء تناوبوا على استلام مديرية أمن المناطق الشمالية، وتمخض عن جرائمهم مجتمعين وبالتناوب في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتم بدلالتهم الكشف عن أحد المقابر الجماعية في الفلوجة وتحديداً في الصقلاوية".

وكشف أن "الضحايا كانوا من الكورد البرزنجيين نهاية عام 1984، فضلاً عن تعذيب السجناء الكورد الفيليين بتهمه التحريض ضد النظام عام 1974، فضلاً عن تهجير الكورد الفيليين ومصادرة أموالهم في حقبة الثمانينيات".