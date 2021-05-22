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نفذها 5 "قصابين".. تفاصيل جديدة عن جريمة النجف المروعة

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T13:55:31+0000
نفذها 5 "قصابين".. تفاصيل جديدة عن جريمة النجف المروعة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة النجف، يوم السبت، تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت المحافظة الأسبوع الماضي، مبيناً أن خمسة "قصابين" شاركوا في قتل الضحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الجنائية وجمع المعلومات عن جريمة قتل أحد المواطنين نحراً الأسبوع الماضي، قادت إلى الجناة وهم خمسة قصابين، ثلاثة منهم من النجف، واثنان من كربلاء، تم إلقاء القبض عليهم جميعاً".

وبين أن "الجناة أقدموا على قتل الضحية بعد مطالبته اياهم بمبلغ قدره مليوني دينار بذمتهم له، فما كان منهم إلا أن يتآمروا على قتله نحراً داخل منزله في مجمع الاميرات السكني بمدينة النجف".

وكان مصدر أمني في محافظة النجف، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم الاثنين الماضي، بأن قوة أمنية عثرت على جثة مواطن يبلغ من العمر 55 عاماً مقتول نحراً داخل منزله في مجمع الأميرات السكني شمالي مدينة النجف".

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