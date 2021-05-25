نفذها جهاز المخابرات.. معلومات جديدة عن اعتقال "خلية الطائرات المسيرة" بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الثلاثاء، تفاصيلاً جديدة عن العملية الأمنية جنوبي محافظة ذي قار، والتي نفذتها قوة خاصة قادمة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الخاصة التي قدمت من بغداد لتنفيذ عملية أمنية في ناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار، كانت فريقا من جهاز المخابرات الوطني وقام باعتقال اب وابنه ومواطن آخر، ثلاثتهم من اهالي مدينة الحلة".

وأشار إلى أن "شخصاً رابعاً يحمل الجنسية السورية، من ضمن أفراد الخلية إلا أنه تمكن من الهرب قبل عدة ساعات من مداهمة مكان تواجدهم".

وبين المصدر أن "القوة أيضا صادرت طائرتين مسيرتين كانت بحوزة المعتقلين"، مرجحاً أن المعتقلين قد يكونون على صلة بزرع العبوات الناسفة التي تستهدف أرتال التحالف الدولي على الطريق الدولي السريع غربي الناصرية.

وكان مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، قد أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، باعتقال مطلوبين ومصادرة طائرات مسيرة خلال عملية أمنية نفذتها قوة خاصة قادمة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية خاصة قادمة من بغداد داهمت، فجر اليوم، أماكن محددة في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، مبيناً أن "القوة اعتقلت عدداً من المطلوبين للقضاء وصادرت طائرات مسيرة".

وبين المصدر، أن "القوة عادت فوراً إلى العاصمة، بعد انتهاء مهمتها بصحبة ما عثرت عليه في الناحية".