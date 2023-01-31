نفذت أكثر من 4 آلاف مداهمة.. شرطة الطاقة تكشف عن إحصائية تهريب النفط للشهر الجاري

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة لشرطة الطاقة، يوم الثلاثاء، عن عمليات ضبط أوكار المتاجرة بالمشتقات النفطية واعتقال المتورطين بها، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال مسؤول الإعلام في المديرية، العميد احمد فاخر، لوكالة شفق نيوز، ان "المديرية قامت خلال شهر كانون الثاني بتوفير الحماية لخبراء الطاقة النفطية والبالغ عددهم 1239 خبيراً، فيما وفرت الحماية لـ1277 صهريجاً، بينما بلغت كمية المنتجات المهربة التي تم ضبطها في الشهر الجاري 3 ملايين و348 ألف لتر".

وبين أن "شرطة الطاقة قامت بتنفيذ 4374 عملية مداهمة وتفتيش وضبطت 8 أوكار للمتاجرة بالمشتقات النفطية والقبض على 9 متهمين بتهريب النفط"، مشيرا إلى "ضبط 52 صهريجاً لتهريب النفط، بالإضافة إلى ضبط 41 عجلة مخالفة".

وأوضح فاخر أن "المديرية مستمرة بملاحقة المهربين والتجار الذين يتلاعبون بالمال العام والمنتجات النفطية، حيث كانت لشرطة الطاقة واجبات مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية وتم ضبط 13 صهريجاً وإلقاء القبض 13 متهماً وتم حجز الصهاريج في ساحات خاصة واحالة المتهمين إلى مراكز الشرطة لإحالتهم إلى القضاء وفق قانون 41 لسنة 2008 الخاص بتهريب المشتقات النفطية".