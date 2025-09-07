نفذتها 4 مروحيات.. إنزال جوي يستهدف عنصراً بارزاً بداعش في العراق

شفق نيوز- كركوك

نفذت قوة خاصة عراقية، يوم الأحد، عملية إنزال جوي في قرية الحلوات التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، بمشاركة قوات من التحالف الدولي.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن العملية نُفذت بواسطة أربع مروحيات، اثنتان منها تولتا الإنزال المباشر، فيما قامت الأخريان بمهام المراقبة الجوية وتأمين المنطقة لمنع هروب القيادي في التنظيم".

وأضاف المصدر، أن العملية استهدفت عدداً من المطلوبين البارزين في إطار ملاحقة فلول تنظيم داعش، بينهم قيادي في التنظيم واسفرت العملية من اعتقال عنصرا بارز وشخص آخر معه".

ووفق المصدر فإن هذه العملية جاءت في سياق الجهود الأمنية والعسكرية الرامية إلى تعقب الخلايا الإرهابية، في وقت لم تصدر فيه الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن نتائجها.

خلفية

وتُعد مناطق الحويجة والقرى المحيطة بها من أبرز بؤر نشاط تنظيم داعش عند سيطرته على أجزاء واسعة من العراق عام 2014، قبل أن تستعيدها القوات العراقية في حملة عسكرية واسعة عام 2017.

وعلى الرغم من إعلان النصر العسكري على التنظيم، ما تزال خلاياه النائمة تنشط في المناطق الوعرة والأودية جنوبي كركوك وغربيها، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الصعبة والفراغات الأمنية بين صلاح الدين وكركوك.

وشهدت الحويجة خلال السنوات الماضية عمليات متكررة للجيش العراقي والتحالف الدولي استهدفت أوكاراً للتنظيم وعناصره الفارين، في محاولة للحد من هجماته التي غالباً ما تطال المدنيين وقوات الأمن على حد سواء.