نفذا هجمات مسلحة وتفجيرات .. اعتقال إرهابيين في كركوك وضبط طائرة مسيرة في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الإستخبارات العراقية، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض إرهابيين اثنين نفذا هجمات مسلحة وتفجيرات على في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، إن مفارز الاستخبارات في محافظة كركوك تمكنت من القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وأضاف البيان أن المعلومات تشير إلى ان احد المتهمين اشترك في استهداف الشخصيات والوجهاء في محافظة كركوك من خلال تفجير العبوات الناسفة، والاخر كان يرابط في السيطرات التي اقامها تنظيم داعش الارهابي واشترك في مقاتلة قوات البيشمركة، قبل ايام التحرير.

ووفقا للبيان فإن المتهمين اعترفا بجرائمهما ودونت اقوالهما ابتدائياً وقضائياً لينالا جزاءهما العادل .

بدورها اعلنت قياد عمليات بغداد، القاء القبض على (16) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه ضبطت بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون) ومصادرة (4) مسدسات، وبنادق عدد (2)، وضبط كمية من العتاد، ومخازن فارغة، وعدد من العجلات المخالفة للضوابط.واشار البيان إلى أنه تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.