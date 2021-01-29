إنفجار يودي بحياة طفل ويصيب آخرين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي محلي في محافظة ديالى يوم الجمعة بمقتل طفل وإصابة 4 اخرين بإنفجار أحد مخلفات الإعتدة في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية جلولاء وكالة احمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، ان "احد مخلفات الحرب "رأس قنبرة هاون" انفجر على مجموعة من الاطفال اثناء العبث به واللعب ظنا انه قطعة حديد بين حيي الوحدة والتجنيد في اطراف جلولاء مما اسفر عن مصرع طفل واصابة 4 اخرين بجروح خفيفة في مناطق مختلفة من الجسم".

واضاف ان اللغم "راس الهاون" احد مخلفات داعش أبان احتلاله للناحية عام 2014، مشيرا الى ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وتم نقل الضحية للطب العدلي والمصابين الى المستشفى فيما منعت قوات الامن الاهالي من الاقتراب لاي جسم غريب حفاظا على سلامتهم.

وتتواجد في اطراف جلولاء وقراها البعيدة الكثير من الالغام والمخلفات الحربية التي لم تعالج من قبل مكافحة المتفجرات حتى الان لعدم الاستدلال عليها .