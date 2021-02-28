إنفجار يودي بحياة رعاة أغنام جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بسقوط ثلاث ضحايا من رعاة الأغنام بإنفجار قنبلة محلية الصنع جنوبي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة إنفجرت على مجموعة من رعاة الأغنام في منطقة "وادي الصفا" ضمن قضاء الحضر جنوبي الموصل، مضيفا أن التفجير أدى إلى مقتل ثلاثة من الرعاة.

وبيّن المصدر أن اثنين من الرعاة هما من قبيلة "شمر"، وأما الراعي الثالث من سكنة احدى قرى ناحية القيارة.

ولم يتبين فيما إذا كانت العبوة الناسفة جديدة التصنيع أم إنها من المخلفات الحربية لتنظيم داعش.