إنفجار يستهدف منزلاً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بأن عبوة ناسفة استهدفت منزل احد المدنيين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على منزل المواطن (حيدر فنيخر) بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف، أن " الانفجار تسبب باضرار مادية جسيمة لإحدى عجلات الضيوف الذين كانوا داخل المنزل المستهدف".

وأكد المصدر ان " القوات الأمنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته، حيث إن المستهدف أفاد بعدم علاقته بالتظاهرات او تورطه بمشاكل عشائرية ".