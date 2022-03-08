انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف في منطقة البطحاء بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بأن انفجاراً استهدف رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولي، في منطقة البطحاء، بمحافظة ذي قار، من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة رتلاَ للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي، قرب جسر فهد ضمن قاطع ناحية البطحاء على الطريق الدولي السريع، بمحافظة ذي قار"، مبينا أن "الرتل كان قادماً من محافظة البصرة باتجاه محافظة بغداد".

وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يحدث خسائر بشرية واقتصر على أضرار مادية طفيفة بحمولة احدى العجلات"، مبينا ان" قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة المتسببة بالهجوم".