سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف في منطقة البطحاء بذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T05:36:14+0000
انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف في منطقة البطحاء بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بأن انفجاراً استهدف رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولي، في منطقة البطحاء، بمحافظة ذي قار، من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة رتلاَ للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي، قرب جسر فهد ضمن قاطع ناحية البطحاء على الطريق الدولي السريع، بمحافظة ذي قار"، مبينا أن "الرتل كان قادماً من محافظة البصرة باتجاه محافظة بغداد".

وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يحدث خسائر بشرية واقتصر على أضرار مادية طفيفة بحمولة احدى العجلات"، مبينا ان" قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة المتسببة بالهجوم".

related

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-07-26 20:28:23
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

خلال ساعات.. انفجار ثانٍ يضرب مدينة الناصرية

Date: 2021-07-20 20:15:23
خلال ساعات.. انفجار ثانٍ يضرب مدينة الناصرية

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-03-25 20:44:37
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

انفجار يستهدف التحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-11-19 14:30:54
انفجار يستهدف التحالف الدولي جنوبي العراق

مصابون بين صفوف المتظاهرين بانفجار بذي قار جنوبي العراق

Date: 2019-11-15 20:53:17
مصابون بين صفوف المتظاهرين بانفجار بذي قار جنوبي العراق

تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

Date: 2021-07-11 12:13:52
تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي أقصى جنوبي العراق

انفجار في ذي قار

Date: 2021-07-19 07:09:19
انفجار في ذي قار

انفجار يهز مركز ناحية في ذي قار

Date: 2021-07-28 05:53:16
انفجار يهز مركز ناحية في ذي قار