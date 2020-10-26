نفايات ومفرقعات تتسبب بانفجار في "معسكر اشرف" في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأثنين، عن طبيعة الانفجار الذي سمع في معسكر بمحافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الانفجار الذي سمع دويه في مخيم العراق الجديد او ما يعرف بمعسكر اشرف قرب ناحية العظيم (70 كم شمال بعقوبة) كان نتيجة احتراق نفايات".

وأضاف المصدر، ان "بعض المفرقعات كانت بين النفايات انفجرت دون أن تتسبب بأية إصابات".

ومعسكر اشرف استقرت فيه منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني، منذ ثمانينيات القرن العشرين، قبل ان تنتقل إلى خارج العراق في 2013، بعد أعمال عنف وقصف بالقذائف من جهة مجهولة، راح ضحيتها اكثر من خمسين لاجئاً إيرانياً معارضاً.

ويشغل المعسكر حالياً قوات من الحشد الشعبي.



