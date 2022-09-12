سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"نظوري والعفيني" يلتحقان بـ 742 تاجر مخدرات معتقل في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-09-12T11:40:26+0000
"نظوري والعفيني" يلتحقان بـ 742 تاجر مخدرات معتقل في ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، الاطاحة بـ "نظوري والعفيني" وهما أبرز تجار المخدرات في مناطق شمال وجنوب المحافظة.

وأبلغ، مصدر أمني رفيع، وكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية قادها ضباط مكافحة مخدرات الشطرة شمالي محافظة ذي قار انتهت باعتقال تاجر مخدرات يدعى (العفيني) و بحوزته 15 ألف حبة مخدر، كان قادما بها من قلعة سكر"، موضحاً أن "العملية الثانية نفذت في گرمة بني سعيد وانتهت باعتقال تاجر مخدرات آخر يدعى (نظوري) بحوزته كيلو مخدرات من مادة الكريستال".

بدوره عقد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، مؤتمراً صحفياً حضرته وكالة شفق نيوز، أكد خلاله المعلومات التي ذكرها المصدر، وبين أن "المواطنين كان لهم أثراً كبيراً في اعتقال تجار المخدرات هؤلاء"، مؤكداً أن ذلك التعاون "ظاهرة رائعة تشير إلى إحساس المواطن بالمسؤولية تجاه الحفاظ على مجتمعه من الانهيار".

وبين أن حربية أن "أعداد المعتقلين من تجار المخدرات منذ مطلع العام الحالي بلغ 742 تاجر مخدرات"، موضحاً أن "هناك تعاوناً لا محدوداً من القضاء العراقي المتمثل باستئناف ذي قار حيث تم الحكم على أكثر من 400 تاجر مخدرات منهم لغاية الآن".

related

في ذي قار.. اعتقال المئات من متعاطي ومروجي المخدرات

Date: 2021-08-23 15:19:55
في ذي قار.. اعتقال المئات من متعاطي ومروجي المخدرات

فرض حظر التجوال في الناصرية وإقالة مدير الشرطة

Date: 2020-11-27 17:43:49
فرض حظر التجوال في الناصرية وإقالة مدير الشرطة

انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف في منطقة البطحاء بذي قار

Date: 2022-03-08 05:36:14
انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف في منطقة البطحاء بذي قار

بعد فشل محاولتين قبل ساعات.. حالتا انتحار في ذي قار إحداهما بالحرق

Date: 2022-03-21 07:52:46
بعد فشل محاولتين قبل ساعات.. حالتا انتحار في ذي قار إحداهما بالحرق

مقتل وانتحار 4 اشخاص في بغداد وذي قار

Date: 2022-02-05 19:15:13
مقتل وانتحار 4 اشخاص في بغداد وذي قار

مجهول يستقل دراجة نارية يقتل ويصيب 3 أشخاص في ذي قار

Date: 2021-10-14 19:16:30
مجهول يستقل دراجة نارية يقتل ويصيب 3 أشخاص في ذي قار

تعزيزات عسكرية تصل شمالي ذي قار لحماية مشروع حيوي من الابتزاز

Date: 2022-04-15 11:37:45
تعزيزات عسكرية تصل شمالي ذي قار لحماية مشروع حيوي من الابتزاز

انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-12-14 08:24:56
انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين