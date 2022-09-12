"نظوري والعفيني" يلتحقان بـ 742 تاجر مخدرات معتقل في ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، الاطاحة بـ "نظوري والعفيني" وهما أبرز تجار المخدرات في مناطق شمال وجنوب المحافظة.

وأبلغ، مصدر أمني رفيع، وكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية قادها ضباط مكافحة مخدرات الشطرة شمالي محافظة ذي قار انتهت باعتقال تاجر مخدرات يدعى (العفيني) و بحوزته 15 ألف حبة مخدر، كان قادما بها من قلعة سكر"، موضحاً أن "العملية الثانية نفذت في گرمة بني سعيد وانتهت باعتقال تاجر مخدرات آخر يدعى (نظوري) بحوزته كيلو مخدرات من مادة الكريستال".

بدوره عقد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، مؤتمراً صحفياً حضرته وكالة شفق نيوز، أكد خلاله المعلومات التي ذكرها المصدر، وبين أن "المواطنين كان لهم أثراً كبيراً في اعتقال تجار المخدرات هؤلاء"، مؤكداً أن ذلك التعاون "ظاهرة رائعة تشير إلى إحساس المواطن بالمسؤولية تجاه الحفاظ على مجتمعه من الانهيار".

وبين أن حربية أن "أعداد المعتقلين من تجار المخدرات منذ مطلع العام الحالي بلغ 742 تاجر مخدرات"، موضحاً أن "هناك تعاوناً لا محدوداً من القضاء العراقي المتمثل باستئناف ذي قار حيث تم الحكم على أكثر من 400 تاجر مخدرات منهم لغاية الآن".