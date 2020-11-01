إنطلاق عمليتين أمنيتين احداهما "ثأرية" واعتقال دواعش بثلاث محافظات

شفق نيوز/ اعلن قيادي في الحشد العشائري محمد اللهيبي، يوم الاحد، عن انطلاق عمليات جديدة لملاحقة بؤر تنظيم داعش في مناطق شمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، ان قوات امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي والعشائري مسنودة بغطاء جوي شرعت بعمليات عسكرية شمالي المقدادية بحثا عن بؤر لداعش في بساتين 3 قرى ساخنة على خلفية مجزرة الخيلانية التي راح ضحيتها 7 اشخاص بين قتيل وجريح.

وبين ان "العملية شملت تفتيش البساتين والاراضي الزراعية عبر مفارز مكافحة المتفجرات والالغام وتدمير اوكار ومخابئ لمنع داعش من العودة اليها".

وضمن السياق ذاته كشف مصدر امني قرارات محتملة باعفاء بعض القيادات الامنية في ديالى واستبدال مسؤولي القواطع الامنية ضمن مناطق المقدادية خلفية زيارة الوفد الامني والبرلماني لديالى للتحقيق بمجزرة الخيلانية .

واكد المصدر لوكالة شفق نيوز" ان قرارات حاسمة وصارمة ستصدر بعد اعلان نتائج التحقيق بمجزرة الخيلانية قريبا دون ان يفصح عن أي تفاصيل اخرى.

وقُتل خمسة من أفراد قبيلة عراقية واحدة، بينهم شيخ القبيلة، على يد تنظيم داعش في المقدادية. وتباينت الأنباء بشأن تفاصيل الحادث، لكن الثابت هو أن داعش اختطف شخصا من قبيلة بني كعب الكبيرة في المحافظة، وفخخ جثته، ثم أدى انفجار الجثة إلى مقتل أربعة آخرين من عائلة المختطف.

والقتلى هم الشيخ فضالة الكعبي، الرجل النافذ في منطقته واشترك بقتال التنظيم، واثنان من أبنائه، وابن عم لهم، وشخص خامس تباينت المصادر بشأن هويته.

وفي السياق باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها صباح اليوم بلتنفيذ عمليات "الوعد الصادق" المرحلة الثانية الصفحة الرابعة وعلى محورين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ان المحور الاول وهو الشمالي يشترك فيها لواء المشاة ٣٦ ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي لمداهمة وتفتيش شمال البصرة (المدينة -القرنة -الدير-الماجدية -الكرمة ) .

واضاف البيان "اما المحور الجنوبي فكان فيه، قيادة حدود المنطقة الرابعة ولواء مغاوير القيادة ومديرية شرطة البصرة والوكالات الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي لمداهمة وتفتيش مناطق (الزبير - ابي الخصيب ) وقيادة القوة البحرية (أم قصر )، لألفاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

وتابع البيان ان القوات الأمنية في المحور الشمالي تمكنت القاء القبض (٨) متهمين، وضبط مشروبات كحولية.

من جهتها اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من القاء القبض على(٧) إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش".

واوضح البيان ان المعتقلين عملوا بصفة مقاتل وعسكر اسناد بمايسمى المعسكرات العامة وديوان الجند و فرقتي اليمامة ونهاوند، مشيرا الى انه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم للتنظيم واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.