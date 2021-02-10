إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة صباح اليوم الأربعاء بانطلاق عملية أمنية مشتركة "واسعة" في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمة وشرق بحيرة الثرثار.

و شرعت بالعملية وفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني اليوم، "قيادات العمليات في بغداد وسامراء والانبار بالاشتراك مع تشكيلات الحشد الشعبي في الانبار وسامراء وباسناد طيران الجيش والقوة الجوية."

وتأتي هذه العملية لتطهير هذه المناطق من تنظيم داعش وضبط وإحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات، بحسب الخلية.

وتوالت العمليات الأمنية والعسكرية مؤخراً في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش في أواسط العام 2014 بعد الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا في شهر كانون الثاني الماضي وسط جموع من الكسبة والمتبضعين في سوق باب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد والذي خلف عشرات الضحايا والجرحى.

وأثمرت تلك العمليات عن مقتل أبرز قادة وعناصر التنظيم المتشدد الجُدد بينهم "والي" العراق المكنى أبو ياسر العيساوي، وفقا للبيانات الصادرة عن القوات المسلحة.