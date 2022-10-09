إنطلاق عملية أمنية واسعة جنوب الموصل

شفق نيوز/ شرعت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش العراقي، صباح اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة لتفتيش عدة قرى جنوب مدينة الموصل.

وقالت هيئة الحشد في بيان، إن قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد متمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات وفوج المهمات الخاصة والفوج الأول للواء ٣٣ والفوجين ١١ ،١٤ في اللواء ٥٩ للحشد ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة ومكافحة المتفجرات ومقاتلة الدروع والجهد الهندسي بالحشد الشعبي شرعت من أربعة محاور لتفتيش وتأمين قرى الابراهيمية والحسينية والمزملات وتل الريان جنوب مدينة الموصل.

كما وشاركت بالعملية قطعات الجيش العراقي من الفرقة ١٦ وأفواج طوارئ شرطة نينوى، وفقا للبيان

وتأتي العملية ضمن الخطط الاستراتيجية لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه وتأمين قواطع المسؤولية حفاظا على أمن السكان.