إنطلاق عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين .. صور

شفق نيوز/ شرعت قوة من قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي وقيادة عمليات ديالى في الجيش العراقي صباح اليوم الأحد بعملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين.

وقال قائد عمليات ديالى في الحشد طالب الموسوي في بيان اليوم، إن عملية أمنية مشتركة واسعة نفذت من ستة محاور انطلقت صباح اليوم لمطاردة العدو في سلسلة جبال حمرين في المنطقة المحصورة بين طريق بغداد_كركوك وقرة تبة عين ليلى".

وأوضح أن "المحاور قسمت بين الحشد الشعبي والجيش اذ ان محاور الحشد قادتها ألوية قيادة عمليات الحشد الشعبي في ديالى وكما موضح المحور الأول انطلقت منه قوات اللواء الأول في الحشد، والثاني انطلقت منه قوات اللواء الرابع والمحور الأخير انطلقت منه قوات اللواء 23 ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة للقيادة وبإسناد غطاء طيران الجيش".

وتابع الموسوي ان "العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية من خلال رصد الكاميرات والمشاهدات اليومية"، مردفا بالقول "شاركت في العملية الصنوف الساندة للحشد حيث واصلت قوات الحشد اندفاعها في جميع المحاور".