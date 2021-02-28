إنطلاق عملية أمنية "واسعة" لملاحقة داعش شمال شرق ديالى

شفق نيوز/ شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي يوم الأحد بعملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش شمال شرق ديالى.

وقال قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة 0600 من صباح الأحد الموافق 28 شباط 2021، انطلقت عملية واسعة النطاق من قبل عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي المتمثلة بالالوية ( 1 – 4 – 20 – 23 – 24- 28 – 110 وقوة من لواء نداء ديالى وبإسناد طيران الجيش كما شاركت المعاونيات والمديريات كافة لهيئة الحشد الشعبي وقدمت الأسناد الاستخباري والتعبوي واللوجستي وسبقت العملية قصف مدفعي مكثف على اوكار العدو لشل حركته".

وأضاف أن ”هذه العملية تم تخطيطها وتنفذيها بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى والفرقة الخامسة للجيش وهي الآن تجري وفق الخطة المرسومة".

وتابع الموسوي بالقول إن العملية تجري "على محورين محور ديالى الشرقي ومحور نهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء والى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة والعملية مستمرة وفق ما مخطط لها حتى القضاء على العدو تماما".

وفي السياق قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي في بيان إن قيادة عمليات ديالى باشرت بتنفيذ عملية امنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومحور ديالى للحشد الشعبي بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش.

واوضح البيان أن هذه العملية التي ستستمر عدة ايام، تستهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مناطق زور الاصلاح في قضاء خانقين.