إنطلاق عملية أمنية لنزع السلاح وفرض القانون بمناطق في بغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية يوم الثلاثاء بالشروع بعملية بحث وتفتيش لنزع السلاح وفرض القانون بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، انه استنادا لتوجيهات المراجع بصدد تفتيش المناطق التي من الممكن إطلاق النيران المباشرة منها ومن خلال ورود معلومات استخبارية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية عملية استخباراتية في منطقة حي الأمانة ضمن محافظة بغداد.

واضاف البيان انه نتج عن العملية ضبط عدد من بنادق الكلاشنكوف وبنادق صيد واعتدة مختلفة وتجهيزات عسكرية متنوعة من دروع ومشالح وملابس و جعب وكسارات ولازالت.

ونوه البيان الى ان عمليات البحث والتفتيش لا تزال مستمرة وفق معلومات استخباراتية، مردفا بالقول انه قد تمت مصادرة المضبوطات وتسليمها الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي.

يشار الى ان مناطق الوسط والجنوب من البلاد ومن بينها العاصمة بغداد شهدت خلال المدة الماضية ارتفاعا ملحوظا بعمليات السرقة والقتل والسطو المسلح في مؤشر على تزايد العنف داخل المجتمع جراء المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.