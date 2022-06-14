إنطلاق عملية مشتركة واسعة بين البيشمركة والقوات العراقية في سلسلة جبال "قره جوغ"

شفق نيوز/ انطلقت عملية أمنية واسعة ومشتركة بين قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب الإتحادي فجر اليوم الثلاثاء لملاحقة عناصر تنظيم داعش والقضاء عليهم بسلسلة جبال "قره جوغ" في قضاء مخمور المتنازع عليه والذي يتبع حاليا محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات البيشمركة المتطوعين وبمساندة المقاتلات الحربية العراقية شرعت فجر اليوم بعملية في عمق سلسلة جبال قره جوغ.

وأضاف أن العملية مستمرة وهناك قتلى وجرحى في صفوف التنظيم المتشدد لا يمكن معرفة أعدادهم لمواصلة القتال.

في غضون ذلك أحبطت مفارز مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لداعش في ديالى عقب رصدهم وفتح النار المباشر عليهم.

ورصدت المجموعة الداعشية بالكاميرات الحرارية في منطقة الصفرة بمحافظة ديالى، حيث فتحت المفارز النار عليهم واجبرتهم على الفرار لجهة مجهولة، وفقا لبيان صادر عن الحشد.