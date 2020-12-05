إنطلاق عملية مشتركة لبسط الأمن أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ إنطلقت في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم السبت، الصفحة الأولى من المرحلة الثالثة لعملية "الوعد الصادق" في مناطق متفرقة من المحافظة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القوات من مختلف الصنوف الأمنية والعسكرية، باشرت اليوم بالصفحة الأولى للمرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق" في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة.

واضاف ان انطلاق العملية يأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لحصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض.

وأشار الى أن جميع القطعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية شاركت في واجب اليوم من الساعات الأولى لانطلاقه.

وتشن القوات الأمنية عمليات تفتيش واسعة النطاق باسم "الوعد الصادق" لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء العراقي.

وكثيراً ما تشهد البصرة نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العدوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.