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إنطلاق عملية "علي ولي الله" لتطهير قرى وتلال جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-05-03T06:20:18+0000
إنطلاق عملية "علي ولي الله" لتطهير قرى وتلال جنوب الموصل

شفق نيوز / أطلقت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، يوم الاثنين، عملية أمنية باسم "علي ولي الله" لتفتيش وتطهير قرى وتلال جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وتهدف العملية وفق بيان للحشد، ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "تطهير وتفتيش قرى وتلال جنوب الموصل باتجاه ناحية القيارة من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "اللواء 33 بالحشد تمكن في الساعة الأولى من انطلاق العملية من تطهير وتفتيش قرية الشك، وتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في أطراف القرية".

وفي صلاح الدين، تواصل قوات الجيش والحشد الشعبي، لليوم الثاني على التوالي، عملياتها الأمنية في قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، والتي تهدف إلى تعقب خلايا الإرهاب في تلك المناطق، وفقا لبيان الحشد.

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اعتقال مطلوبين اثنين، والعثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة، ومعالجة نفق تابع للإرهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من الفرقة 20 و خلية الصقور في قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجب تفتيش وتطهير وإلقاء القبض على المطلوبين في جزيرة الحضر".

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