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إنطلاق عملية عسكرية مشتركة في سلسلة جبال بالعراق

Category: أمـن

Date: 2020-11-08T04:53:41+0000
إنطلاق عملية عسكرية مشتركة في سلسلة جبال بالعراق

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الأحد ، عملية عسكرية مشتركة لتفتيش وتطهير سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين وملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وتشارك بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية ( 6 _ 31_ 35_ 51  ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة،  وقطعات من الجيش العراقي٫ والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش .

وقال الحشد الشعبي في بيان اليوم، ان العملية الواسعة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهاب، و القبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة.

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