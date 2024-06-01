نصفهم منتسبون.. مشاجرة وحادث سير يصيبان 13 شخصاً في العراق

شفق نيوز/ أفادت ثلاثة مصادر أمنية، يوم السبت، بإصابة 13 شخصاً بينهم 8 منتسبين في الشرطة والجيش العراقي، نتيجة مشاجرة وحادث سير بالعاصمة بغداد ومحافظة ديالى.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف، ما أسفر عن إصابة أحد أطراف المشاجرة، وهو منتسب في وزارة الدفاع العراقية أثناء (الاستراحة) وتضرر عجلته بعدد من الرصاصات".

وأضاف المصدر، أن "المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أحد أطراف المشاجرة ضمن منطقة العامرية بالعاصمة بغداد".

وذكر مصدر ثانٍ، للوكالة، أن "12 شخصاً بينهم 7 منتسبين في شرطة نفط الوسط، أصيبوا نتيجة حادث سير، بين 5 مركبات مختلفة بين أجرة وحمل وخصوصي في تقاطع الجيزاني على طريق بعقوبة-المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى".

إلى ذلك، أبلغ مصدر ثالث، وكالة شفق نيوز، بأن "قيادة شرطة ميسان، تطارد سيارة نوع (سايبة) ودراجة في الحي الصناعي في مدينة العمارة، وسط إطلاق نار كثيف".