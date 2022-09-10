نصفهم عراقيون.. واشنطن تحذر من تنامي جيل داعش الجديد في مخيم الهول

شفق نيوز / أكدت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت، أن تنظيم داعش ينمو بشكل متسارع في مخيم الهول، شمالي سوريا، لافتاً إلى أن نصف سكان المخيم من العراق.

وقال قائد القيادة الجنرال مايكل كوريلا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "كارثة تلوح في الأفق بمخيم الهول وتتطلب حلاً دولياً، لا عسكرياً، ويجب أن تأخذ الدول رعاياها وتعيد تأهيلهم".

وأضاف كوريلا، أن "هناك أكثر من 56 ألف قاطن بمخيم الهول، 90% هم نساء وأطفال، وأكثر من نصفهم عراقيون، كما هناك أكثر من 80 ولادة شهرياً داخل المخيم".

أشار إلى أن "المخيم بات أرضاً خصبة للجيل القادم من (داعش)، إذ أن 70% من السكان تحت سن 12 عاماً، وهم معرضون للتطرف نظراً لظروفهم السيئة".

وطالب كوريلا، الدول كافة بـ"إجلاء رعاياها من المخيم"، مؤكدا أن "المقيمين في المخيم وصلوا إليه هرباً من داعش في العام 2017".