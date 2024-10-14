نصفها نساء.. الأمن العراقي يطيح بشبكة متورطة بالدعارة والمخدرات في البصرة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العراقي (الوطني)، يوم الاثنين، الإطاحة بشبكة متورطة بالدعارة والابتزاز وتجارة المخدرات، نصفها من النساء في محافظة البصرة.

جاء ذلك، بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة إلى مفارز الجهاز في محافظة البصرة، عن وجود شبكة تمارس (الدعارة والابتزاز وتجارة المخدرات) في أحد منازل مركز المدينة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبعد جمع الأدلة وتحديد مكان الشبكة الدقيق والحصول على الموافقات القضائية، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على (4) من أفراد الشبكة (رجل وثلاث نساء) حيث اعترفوا بقيامهم باستدراج المواطنين إلى منزل وسط المحافظة والتحايل عليهم لتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة ثم تصويرهم وابتزازهم ماديًا، وفقاً للبيان.

وأضاف أن "التحقيقات معهم أسفرت عن اعترافهم بوجود عنصرين آخرين تم الاستدلال على مكانهما وإلقاء القبض عليهما من قبل مفارز الجهاز، كما جرى ضبط كميات من المخدرات بحوزة العصابة وأدوات تعاطٍ، ليتم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".