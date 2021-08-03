نصر الله يكشف عن "ملاذ آمن" لداعش مكّنه من تنفيذ عمليات في الأنبار

شفق نيوز/ كشف معاون قائد عمليات محافظة الأنبار للحشد الشعبي، أحمد نصر الله، اليوم الثلاثاء، عن وجود "ملاذ آمن" لعناصر تنظيم داعش، مكنهم مؤخرا من تنفيذ عمليات إرهابية في المناطق الغربية من الأنبار.

وقال نصر الله لوكالة شفق نيوز"، إن "العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر تنظيم داعش بأماكن متفرقة خاصة غربي المحافظة، هي بسبب وجود ملاذ آمن لهم بمناطق عدة، أهمها منطقة وادي حوران والوديان الأخرى المرتبطة به، والمناطق القريبة من الحدود العراقية-السورية، الأردنية والسعودية، وصولاً لمناطق قضاء هيت وتحديداً منطقة الشامية".

وأضاف ، أن "هناك مناطق بالقرب من منطقة الجزيرة التابعة ايضاً لقضاء هيت، تعد مهمة بالنسبة لداعش، كونها تمكنهم من التحرك والتنقل إلى المناطق الصحراوية الغربية، ومن خلال مناطق الجزيرة، يتم التحرك نحو حوض الثرثار وصولاً للمناطق الشرقية من محافظة صلاح الدين".

وبين نصر الله، أن "العمليات التي نفذها داعش الإرهابي مؤخراً، منها التعرض للقطاعات الأمنية وزرع عبوات ناسفة بمناطق متفرقة، وحرق عجلات القوات العراقية في منطقة النخيب المحاذية للحدود العراقية-السعودية، وغيرها، لاقت رد من قبل قوات الحشد الشعبي بالانبار".

وقال، "نفذت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، عملية كبرى لمطاردة التنظيم في المناطق الصحراوية والغربية من الأنبار، وتم خلالها تدمير معسكر للتنظيم بالقرب من وادي حوران، وتدمير 11 مضافة لداعش، وقتل عدد من عناصرهم وحرق عجلاتهم والإستيلاء على مواد لوجستية".

وأضاف نصر الله، بأن "تم خلال العملية، الإستيلاء على عدد من الدراجات النارية التي تم إعدادها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، والإستيلاء على أسلحتهم التي كانوا من خلالها، ينفذون عملياتهم في المناطق الغربية".

وتابع، بأن "تم ايضاً تفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة لإستهداف القطاعات الأمنية في المناطق الممتدة في هيت، عنة، راوة، كبيسة والرطبة".

وأكد ، بأن "عمليات مطاردة داعش في الأنبار متواصلة وبشكل يومي، لحين تطهير كافة المناطق من التنظيم الإرهابي".