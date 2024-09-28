أنصار الفصائل الشيعية يحاولون اقتحام السفارة الامريكية ببغداد (صور وفيديو)

شفق نيوز/ احتشد المئات من أنصار الفصائل الشيعية، يوم السبت، قرب بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من جهة الجسر المعلق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء والدخول الى السفارة الامريكية، تعبيراً عن غضبهم ازاء عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أغلقت الطرق المؤدية الى الجسر المعلق وسط انتشار مكثف لقوات حفظ القانون".

ونعى حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤكداً بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال حسن نصر الله.

وقال الحزب في بيان اليوم، إن حسن نصر الله "انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا".