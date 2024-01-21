نشر سيطرات أمنية غير رسمية.. حصيلة جديدة لاشتباكات "العصائب والتيار" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الجرحى جراء الاشتباكات بين عناصر من حركة عصائب أهل الحق والتيار الصدري، فيما أشار إلى أن التيار نصبوا سيطرات أمنية غير رسمية في أحد شوارع مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الجرحى جراء الاشتباكات في محيط مستشفى الناصرية ارتفع إلى خمسة من عناصر حماية المستشفى التابعين للتيار الصدري، كما أن سيارة نوع (تاهو) تابعة لعناصر العصائب اندلعت النيران فيها أمام بوابة المستشفى".

وأشار إلى أن "عناصر عصائب أهل الحق وعددهم ثمانية يتحصنون في كرفان داخل المستشفى تحت حماية قوات سوات والتي رفض قائدها تسلمهم إلى عناصر التيار الصدري الذين يطلبون بهم".

ولفت إلى أن "هناك أنباء تفيد بأن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي توجه إلى محافظة ذي قار للسيطرة على الأوضاع".

إلى ذلك، أبلغت مصادر محلية وأمنية وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر التيار الصدري قاموا بنصب سيطرات أمنية بالقرب من مقرهم وسط مدينة الناصرية، وباشروا بإيقاف سيارات المارة وتفتيشها بغض النظر عمن يقود السيارة".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من العصائب حاولت الدخول إلى المستشفى التركي لكن أفراد حماية المستشفى المنتمين للتيار الصدري قاموا بمنعهم بسبب كثرة عددهم".

وبين المصدر، أن "أفراد عناصر عصائب أهل الحق قاموا بالاعتداء بالضرب على أحد أفراد الحماية ما تسبب بإصابته بجروح، فيما تطور الأمر لتتدخل القوات الأمنية بعد استخدام الأسلحة من قبل الطرفين".

وتابع أن "قوة من أنصار التيار الصدري طوقت مكان المستشفى وطالبت أفراد من عصائب أهل الحق الموجودين داخله بالخروج، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الدخول رغم تطويقهم للمستشفى من عدة أماكن".