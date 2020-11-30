نشر اطواق مسلحة من الجيش والشرطة حول ساحة الحبوبي في الناصرية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن نشر ثلاثة أطواق أمنية حول ساحة الاعتصام الرئيسية بمدينة الناصرية، لحماية المعتصمين فيها من أي اعتداء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأطواق الثلاثة مكونة من الجيش والشرطة، فالطوق الأول مزود بالهراوات، أما الطوقان الثاني والثالث فمجهزة عناصره بالأسلحة.

وفي هذه الأثناء، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قيادة عمليات سومر بدأت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بعد وصول التعزيزات الأمنية من اللواء السابع والثلاثين من الجيش، ولواء المهمات الخاصة من الشرطة الاتحادية، لفرض القانون وتعزيز الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة، وما زالت الإجراءات الأمنية مستمرة.

وشهدت ساحة الحبوبي معقل احتجاجات الناصرية جنوبي العراق، مصادمات يوم الجمعة، انتهت بمقتل خمسة متظاهرين وإصابة 80 آخرين جراء اقتحام أنصار الصدر للساحة، بغية ازالة خيام المحتجين.