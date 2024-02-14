"نسيب" يفتح النار على شقيقي زوجته في ثاني حادث من نوعه ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة شقيقين على يد "نسيبهم" في حادث هو الثاني من نوعه خلال يومين في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً فتح النار من نوع مسدس باتجاه شقيقي زوجته نتيجة خلاف عشائري فيما بينهم ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، ما اسفر عن اصابتهما بجروح مختلفة، فيما لاذ النسيب بالفرار".

وأول أمس الاثنين، اقدم شخص على قتل أب زوجته وأمها واخوها واصابة اخيها الثاني، ضمن منطقة اليوسفية جنوبي بغداد نتيجة خلافات بينهم.

واليوم الأربعاء، اقدم ذات الشخص على الانتحار بعدما حاصرته الشرطة، لالقاء القبض عليه.