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إنسحاب لواء من قوات المغاوير من منطقة متنازع عليها بين اربيل وبغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-15T13:19:00+0000
إنسحاب لواء من قوات المغاوير من منطقة متنازع عليها بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري في محافظة ديالى يوم الجمعة بإنسحاب لواء من المغاوير التابع لعمليات المحافظة واحلال لواء من الجيش العراقي محله على خلفية الخروقات والانحدار الامني في اطراف خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات لواء المغاوير التابعة لعمليات ديالى بدأت بالانسحاب من مناطق شمال وشمال غربي خانقين، تحديداً في منطقة كلة الى خارج خانقين فيما تولى اللواء 19 من الجيش العراقي- الفرقة الخامسة  مسؤولية القواطع الامنية للواء المغاوير المستبدل.

واكد المصدر ان عملية استبدال القطعات الامنية يهدف لمعالجة الثغرات الامنية والحد من الهجمات التي تتعرض لها مناطق اطراف خانقين واخرها الهجوم الذي استهدف نقاطا امنية في منطقة "حلوان" بين جلولاء وخانقين والذي خلف 8 ضحايا من الجيش بين قتيل وجريح والذي تسبب باعفاء امر الفوج الثالث من لواء المغاوير واحالة عدد من ضباط الفوج الى التحقيق.

من جانبها لم تؤكد الفرقة الخامسة للجيش وبحسب مصدر في اعلام الفرقة تولي لواء 19 مهامه الامنية في اطراف خانقين. 

وتشهد خانقين ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد احداث تشرين الاول 2017 وانسحاب قوات البيشمركة التي كانت منتشرة في المنطقة و تسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية.

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