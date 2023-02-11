نزيل في سجن الحوت يقدم على الانتحار وحريق في وسط الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بانتحار نزيل شنقاً داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلاً في سجن الناصرية المركزي (الحوت) يبلغ من العمر 40 عاما من اهالي محافظة البصرة أقدم على الانتحار شنقا داخل حمامات السجن".

وبين المصدر، ان "النزيل محكوم بالإعدام وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

من جانب آخر، سجلت الأجهزة الامنية حريقا في منزل بمنطقة مدينة الصدر وسط الناصرية مركز المحافظة يعود لأحد الموظفين المتقاعدين، وتم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني، فيما لم يعرف سبب اندلاع الحريق.