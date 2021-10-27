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نزوح 170 أسرة إلى "المسجد الأقصى" جراء أحداث العنف الدموي في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-27T17:46:24+0000
نزوح 170 أسرة إلى "المسجد الأقصى" جراء أحداث العنف الدموي في ديالى

شفق نيوز / أفادت مصادر رسمية وشعبية، يوم الأربعاء، بنزوح 170 أسرة من قرى قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى، على خلفية أحداث العنف الدموية التي شهدها يوم أمس.

وأبلغ أحد المصادر وكالة شفق نيوز، أن "الأسر النازحة تقطن مسجد الأقصى في حي كاطون الرحمة غربي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، هربت خوفا من مجازر وهجمات دموية جديدة في قرى جنوبي قضاء المقدادية.

الى ذلك أطلق ناشطون، حملات إنسانية لإغاثة الأسر النازحة.

وشهدت ديالى ليلة امس الثلاثاء هجومين، الأول شنه عناصر داعش عبر كمين خادع بعد اختطاف عدد من الاشخاص وطلب فدية مقابل اطلاق سراحهم إلا أن عناصر داعش قتلوا المخطوفين وزرعوا عبوات ناسفة في طريق يقود إلى مكان التبادل في قرية الرشاد جنوبي المقدادية، وانتهت حصيلة الهجوم إلى 14 ضحية وأكثر من 15 جريحاً.

وعلى خلفية الحادث هاجم مسلحون مجهولون قرية نهر "الإمام" كرد فعل انتقامي وتخلل الهجوم قتل واصابة نحو 15 شخصا وحرق اكثر من 20 منزلا ومسجدا وعددا من السيارات والبساتين.

وواجه الوفد الأمني الذي زار ديالى صباح اليوم، ردود أفعال جماهيرية غاضبة انتقدت الضعف الأمني وفشل إجراءات وخطط حماية وتأمين القرى والأرياف الساخنة على الرغم من الهدوء والاستقرار الذي يسودها منذ عدة سنوات.

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