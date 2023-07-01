"نزهة عيد نكدية" بأربيل تُلقي بشاب في المستشفى وصديقه "الغاضب" بالحبس

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في أربيل، يوم السبت، باصابة شخص بجروح جراء خلاف مع اصدقائه على الخروج في نزهة خلال عيد الأضحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس، حيث قام شخص بإطلاق النار على صديق له في منطقة (اربيل الجديدة) وذلك بسبب خلاف وقع بينهما بسبب الخروج في نزهة خاصة بالعيد".

واضاف ان "الشاب المصاب يبلغ من العمر 35 عاماً، وتعرض لإطلاقتين ناريتين في قدمه، مشيرا الى ان "قوات الاسايش تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار".