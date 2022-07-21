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نزهة سباحة تنتهي بتصفية عائلة كاملة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-21T19:03:52+0000
نزهة سباحة تنتهي بتصفية عائلة كاملة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني أن "إرهابيين" اغتالوا، مساء الخميس، ٣ منتسبين في الجيش العراقي وشخصين آخرين وطفل من عائلة واحدة في ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن العملية نفذت على يد عناصر إرهابية يعتقد انتماءهم لتنظيم داعش عندما كان الضحايا في نزهة سباحة في نهر ديالى في أطراف قرية منصورية الجبل التابعة لناحية المنصورية ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن منفذي الجريمة أحرقوا سيارة المنتسبين ولاذوا بالفرار فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته الغامضة مشيرا إلى نقل الضحايا إلى الطب العدلي.

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