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نزاهة نينوى تعتقل مستثمراً لمشروع حكومي

Category: أمـن

Date: 2021-10-20T13:35:13+0000
نزاهة نينوى تعتقل مستثمراً لمشروع حكومي

شفق نيوز/ ألقت قوة من هيئة النزاهة في محافظة نينوى، يوم الاربعاء، القبض على مستثمر لأحد المشاريع الحكومية وثلاثة آخرين، بسبب شبهات فساد في عقد الاستثمار.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من النزاهة داهمت منتدى شباب الموصل في منطقة الدواسة والقت القبض على اربعة اشخاص بينهم المستثمر للمنتدى".

وبين ان "هناك شبهات فساد في العقد المبرم مع المستثمر، كما أن العقد يتضمن أن يقوم الأخير بتأهيل المنتدى وتطويره إلا أنه قام بهدم المنتدى والقاعات الرياضية التي فيه والسياج الخارجي ويبيع المحتويات على انها خردة وتالفة، وهذا مخالف لبنود العقد وخارج إطار القانون".

وأكد المصدر أن "هناك العديد من المخاطبات الرسمية بشأن عدم طرح المنتدى للاستثمار، ورغم ذلك أبرم العقد مع المستثمر"، مشيرا الى ان "هنالك الكثير من شبهات الفساد حول ملف استثمار منتدى شباب الموصل".

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