إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع

شفق نيوز/ شرعت السلطات العراقية، يوم الجمعة، بتطبيق فعلي لإتفاق سنجار بعد أن أقدمت الشرطة الاتحادية على انزل اعلام الاطراف العسكرية من الحشد الشعبي وقوات حماية سنجار وقوات الايزدخانة من على المقرات الأمنية.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن السلطات الأمنية أبقت العلم العراقي فقط مرفوعا على تلك المقرات.

وأضاف أن هذه الخطوة في اطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لتطبيع الاوضاع في سنجار وإخراج المجموعات المسلحة والمجموعات غير العراقية كحزب العمال الكوردستاني من داخل سنجار .

وكانت الحكومة العراقية نشرت قوات من الشرطة الاتحادية في سنجار لمسك زمام الامور وصولاً للحدود مع سوريا.

ووقعت بغداد وأربيل في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقا خاصا لتطبيع الأوضاع وإرساء الاستقرار في القضاء تمهيداً لعودة سكانه النازحين.

وينص الاتفاق على إدارة مشتركة بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان لملف سنجار من النواحي الأمنية والخدمية والإدارية وغيرها.

كما يتضمن الاتفاق إخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء وعلى رأسها حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا ومقاتلي الحشد الشعبي العراقي.