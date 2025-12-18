إنزال جوي عراقي في سوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الخميس، تنفيذ عملية أمنية نوعية خارج الحدود أسفرت عن إلقاء القبض على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي شمال شرقي سوريا.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية "جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، ونفذها أبطال خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، عبر قوة محمولة جواً".

ووفقاً للبيان ذاته، فإن العملية "نُفذت بالتنسيق مع قوات الأمن السورية، وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي، حيث جرى تنفيذ إنزال جوي ناجح داخل الأراضي السورية والقبض على المطلوبين وفق الإجراءات الأصولية".