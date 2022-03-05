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إنزال جوي جنوبي العراق يفضي عن اعتقال مهربين للمخدرات و مستهدفين للشركات النفطية

Category: أمـن

Date: 2022-03-05T17:16:50+0000
إنزال جوي جنوبي العراق يفضي عن اعتقال مهربين للمخدرات و مستهدفين للشركات النفطية

شفق نيوز/ نفذت قيادة عمليات ميسان، إنزالاً جويا تمكنت خلاله من القاء القبض على اربعة مطلوبين بتهريب المخدرات واستهداف الشركات النفطية، وفقا لما ذكرته خلية الإعلام الأمني العراق اليوم السبت.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه "خلال عملية نوعية وبإشراف مباشر و ميداني من قبل قائد عمليات ميسان و بعملية انزال جوي تم القبض على (اربعة) متهمين بجرائم مختلفة من بينها المتاجرة بالمخدرات وابتزاز وتهديد الشركات النفطية العاملة في المحافظة من خلال المطالبة بالاموال وفي حال عدم دفعها لهم يتم استهدفها من قبل هؤلاء المتهمين".

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض عليهم في اهوار مدينة العمارة، بعد متابعة مستمرة، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

في غضون ذلك أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط كليو غرام واحد من المخدرات في منفذ سفوان الحدودي في الحدود الفاصلة بين العراق والكويت.

وذكرت الهيئة في بيان أنه بعملية استباقية تمكن العاملون في منفذ سفوان الحدودي من خلال المتابعة المستمرة عن طريق كاميرات المراقبة من رصد حركة تثير الشك، حيث توجهت مفرزة بامرة معاون مدير المنفذ وقوة من حماية المنفذ الحدودي، إذ تمكنت القوة المشتركة من ضبط كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة على الحدود الفاصلة بين العراق والكويت.

ووفقا للبيان فإن عملية الضبط جاءت بالتنسيق مع احد عناصر حرس الحدود الذي لاحظ وجود احد الاشخاص وهو يستقل دراجة حيث لاذ بالفرار حال مشاهدته المفرزة، وقد شرع هذا المنتسب في حرس الحدود بمطاردة هذا الشخص الا ان المتهم قام برمي المواد المخدرة ومازال البحث والتحري مستمرا عنه.

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