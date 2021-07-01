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نزاع مسلح يخلف قتيلاً.. فصائل تتصارع على الموارد في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-01T19:30:47+0000
نزاع مسلح يخلف قتيلاً.. فصائل تتصارع على الموارد في الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عن تفاصيل نزاع مسلح وقع يوم الخميس قرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد الجرحى توفى متأثراً بإصابته في النزاع المسلح الذي حدث بالقرب من  قرية خر مر غرب الموصل صباح اليوم على خلفية النزاع على علوة لبيع الخضار".

وكشف المصدر تفاصيل النزاع بالقول، "النزاع لم يكن بين أبناء تلك المناطق؛ إنما بين مجموعتين تابعتين لفصائل مسلحة تتصارع للسيطرة على ملف الموارد المالية لعلوة بيع الخضار في مناطق غرب الموصل".

وأشار المصدر إلى أن "باقي الجرحى وعددهم ثلاثة أشخاص ما يزالون في حالة حرجة".

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